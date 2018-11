VICENZA – Paolo Scaroni in Confindustria venerdì

Venerdì 9 novembre, alle 15.30, a Palazzo Bonin Longare, sarà ospite di Confindustria Vicenza il Vicepresidente della banca d’affari Rothschild nonché Presidente dell’AC Milan Paolo Scaroni in occasione del convegno organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e intitolato: “2018: anno della crisi dei paesi emergenti o della rinascita dei paesi petroliferi?”. Nella settimana in cui sono diventate effettive le nuove sanzioni sull’Iran da parte dell’Amministrazione Trump, l’incontro vuole fare il punto su quanto sta accadendo nel panorama economico internazionale, tra crisi di alcune economie emergenti e le prospettive di crescita che si affacciano su altri mercati. In questo senso Scaroni, che tra il 2002 e il 2014 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato prima di Enel e poi di Eni, offrirà una lettura in un confronto con il Vicedirettore de Il Sole 24 Ore Alessandro Plateroti, per anni corrispondente della stessa testata da New York. L’incontro prevede inoltre, dopo i saluti del Vicepresidente di Confindustria Vicenza Remo Pedon e del Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo Renzo Simonato, una relazione su rischi e opportunità nei mercati emergenti da parte del Responsabile Coordinamento International Research Network della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo Gianluca Salsecci e una tavola rotonda con le testimonianze di imprenditori del territorio con ampia esperienza nei mercati quali Argentina, Messico, Brasile e Cina, ovvero il Presidente VeNetWork e già presidente nazionale della Piccola Industria Confindustria Alberto Baban e il Presidente del Gruppo Askoll e di Askoll Eva (recentemente quotata in Borsa sul mercato AIM Italia) Elio Marioni.