VICENZA – Paolo, il vicentino tra i 40 prof di business più bravi del mondo

C’è anche un vicentino tra i 40 migliori professori di business al di sotto dei 40 anni scelti dalla rivista di settore americana Poets&Quants, che da 8 anni stila la lista dei “40 under 40”: un traguardo importante per Paolo Aversa, giovane 35enne vicentino, considerando anche che lo scorso anno non c’era nessun italiano mentre quest’anno c’è lui con altri 3 connazionali. “Istruire la prossima generazione di business leader è un lavoro difficile e in costante evoluzione, che si sta trasformando ulteriormente. Chi sono i migliori?” si chiede l’editoriale con cui la rivista introduce la classe del 2018. Vengono dalle migliori università americane come Berkley e Stanford ma anche da atenei emergenti come Singapore. Fra loro, quest’anno, ci sono 4 italiani che stanno insegnando in Inghilterra e Olanda, e tra loro c’è appunto il vicentino Aversa, professore di Strategia d’impresa alla Cass Business School della City University di Londra. Gli altri 3 sono Ileana Stigliani, Paolo Taticchi e Stefano Tasselli. Paolo Aversa, come racconta al Corriere della Sera Scuola e Università, è un vicentino doc: dopo aver studiato al Liceo Classico Pigafetta, ha conseguito la laurea all’università di Padova; la triennale in Scienze della Comunicazione indirizzo Comunicazione d’Impresa e poi la magistrale in Comunicazione delle Organizzazioni Complesse, entrambe con lode. Ha seguito poi un Mba alla Fondazione Cuoa di Altavilla Vicentina e un dottorato in Direzione Aziendale all’Università di Bologna di tre anni e mezzo, di cui 2 come visiting scholar all’University of Pennsylvania, dove poi è stato assunto come post-doctoral Research Fellow. Nel 2012 è arrivato alla Cass Business School con una borsa di studio, dove è poi stato assunto come assistente in Strategia d’Impresa e poi promosso a professore associato nel 2017, anno in cui ha assunto anche il ruolo di direttore del full-time Mba. “Al momento sono anche visiting professor a Trento, alla Stockholm of Economis e alla Ca’ Foscari – spiega Aversa, che durante il suo percorso formativo ha anche lavorato presso alcune aziende come Ducati e altre aziende del settore automotive – il mio settore è quello che gli anglosassoni chiamano strategic management ovvero mi occupo di analizzare e valutare le azioni e le decisioni delle imprese per identificare quelle che massimizzano o riducono la loro performance a seconda delle varie contingenze in cui vengono effettuate. I miei studi si concentrano su settori innovativi, tecnologici altamente competitivi e a volte turbolenti”. Al di là dei suoi studi generali, Aversa è molto conosciuto per un particolarissimo ramo di studio che gli appartiene: i suoi lavori sono basati sul mondo della Formula 1 e del motor sport:”Nella ricerca di strategic management sono stato tra i primi a cimentarmi con la Formula 1 e a sdoganarla come settore meritevole di studio accademico: di questo sono fiero perchè i motori sono la mia seconda grande passione: non c’è nulla di più gratificante che trasformare una passione nel proprio lavoro quotidiano”.