VICENZA – Panico in Strada Casale: imbraccia il fucile, minaccia famigliari e spara

Momenti di panico ieri sera in strada Casale a Vicenza, dove un uomo di 34 anni, custode di Villa Piovene Pigatti (appartenente all’Ordine dei Cavalieri di Malta), ha imbracciato una doppietta ed ha minacciato i famigliari, sparando un colpo di fucile verso la campagna.

Il 34enne ha dato in escandescenze senza un apparente motivo.

La Polizia di Stato è stata chiamata sul posto proprio dai famigliari (la mamma, il fratello e la sorella) poco prima delle 21, dopo che l’uomo ha cominciato a inveire contro di loro per poi minacciarli. Gli agenti sono riusciti a farlo desistere dopo mezzora di trattativa nella quale ha anche minacciato di togliersi la vita. E’ stato poi disarmato e portato in psichiatria al San Bortolo di Vicenza.

La sua abitazione è stata perquisita e sono state trovate armi bianche, come pugnali, spade e katane oltre che una cartucciera. Non solo, aveva anche 37 piante di marijuana in fase di essicazione e 465 grammi della stessa droga. ora si attende la perizia psichiatrica.