VICENZA – Palazzo Chiericati, arriva una nuova rampa per persone con disabilità

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco si è recato in sopralluogo a Palazzo Chiericati dove Aim Amcps si stava occupando della rimozione della rampa in legno, utilizzata per l’accesso delle persone con disabilità al museo, per poterla sostituire con una nuova rampa più funzionale e gradevole che verrà installata domani: “Finalmente si concretizza quella che è stata una delle mie battaglie nel periodo in cui sedevo in consiglio comunale nei banchi dell’opposizione: riusciamo, infatti, a sostituire la vecchia rampa in legno, ormai usurata e dall’aspetto non certo adeguato ad un edificio storico come Palazzo Chiericati, con un nuovo manufatto dignitoso, funzionale e gradevole che consente l’accesso delle persone con disabilità”.

La nuova rampa, la cui installazione è stata concordata con la Soprintendenza, sarà realizzata in metallo zincato e verniciato opaco, di colore nocciola tenue, che richiama la gamma delle tinte del palazzo, e che opportunamente si inserisce nel contesto. Sarà dotata di corrimano. La spesa prevista è di 6.300 euro.

Durante i lavori l’accesso alle persone con disabilità è sempre garantito nella porta a vetri del “giunto”, tra l’ala cinquecentesca e l’ala novecentesca, che si affaccia sul parcheggio di piazza Matteotti e che conduce all’ascensore.