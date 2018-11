VICENZA – Palazzo Chiericati, a breve ordinanza contro stazionamento sulla scalinata

L’ordinanza contro lo stazionamento sulla scalinata di Palazzo Chiericati sarà emessa entro fine mese, ovvero in concomitanza con la mostra “Il trionfo del colore” in programma al museo Civico e alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari dal 23 novembre al 10 marzo.

Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco Francesco Rucco.

“Accogliendo le esigenze di chi frequenta Palazzo Chiericati, inoltre, non sarà sanzionato chi stazionerà in piedi, ma il divieto colpirà chi sarà seduto a bivaccare, fumare o mangiare, come chi utilizzerà lo skateboard o la bicicletta – ha precisato il sindaco –. Il provvedimento si rende necessario per combattere comportamenti di degrado e maleducazione fuori dal Chiericati, anche da parte di minori”.

La sanzione prevista sarà di 50 euro. Se con la commissione di questa violazione verrà impedito anche l’accesso e la fruibilità del museo civico, scatterà un’ulteriore sanzione di 100 euro, secondo quanto disposto dall’articolo 9 della legge 48/2017 che ha dato origine al mini daspo e al daspo urbano.

“Non c’è l’obbligo di posizionare un cartello in concomitanza con l’emissione dell’ordinanza – ha spiegato Rucco – ma lo faremo comunque, vista la particolarità del sito turistico, in modo da pubblicizzare l’ordinanza nel modo più ampio possibile oltre che adeguato allo stato dei luoghi”.

Per dar comunque modo ai turisti e ai vicentini di sostare nei pressi di Palazzo Chiericati, già in questi giorni si stanno posizionando panchine in aggiunta a quelle già esistenti nel parchetto di piazza Matteotti. In questo modo si avrà la possibilità di sedersi, ma senza intralciare l’afflusso dei turisti al museo e garantendo un ingresso ordinato.