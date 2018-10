VICENZA – Palazzetto dello sport, posta la targa per Antonio Concato

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Da domenica scorsa, al palazzetto dello sport di via Goldoni, una targa commemorativa onora la memoria di Antonio Concato (1932-2018), fondatore e presidente del Vicenza Basket femminile, scomparso lo scorso settembre. La targa, in ottone, è stata posta dal Comune di Vicenza dietro ai seggiolini che Concato era solito occupare per assistere alle partite.

Alla cerimonia hanno partecipato Matteo Celebron, assessore allo sport del Comune di Vicenza, Gianfranco Dalla Chiara e Mario Bedin, vicepresidente e direttore dell’associazione dilettantistica, assieme a dirigenti e allenatori.

“Uomo di sport – recita la targa -, luminosa figura di dirigente sportivo, ha fondato l’AS Vicenza Basket Femminile e l’ha guidata per 60 anni, portandola a raggiungere i più prestigiosi traguardi internazionali. Dirigente gentiluomo, ha veicolato i valori più veri e più sani dello sport soprattutto fra i più giovani. La Città di Vicenza riconoscente lo ricorda con affetto e stima”.