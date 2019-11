Vicenza -Padova, Rosso: “Sembrava una partita di rugby”

Queste le dichiarazioni del patron Renzo Rosso rilasciate a Trivenetogoal al termine della partita con il Padova: “Dispiace per come loro l’hanno giocata: sembrava più una partita basata sulla forza fisica, come una partita di rugby. Non hanno mai fatto un tiro in porta e non ci hanno mai fatto giocare. L’arbitro? Direi abbastanza insufficiente, non è stato capace di tenere in mano la partita e loro ne hanno approfittato. Inoltre mi hanno dato fastidio tutte queste perdite di tempo dai miei concittadini, non li guardo con piacere. Se questa è una squadra che deve vincere il campionato.. Ho dei seri dubbi. Il Vicenza? Non ha potuto giocare perché è stato tutto sulla forza fisica e anche il campo ha un po’ inciso. La prossima partita a Trieste? Sereni, hanno solo due punti in più di noi: tutto può succedere il campionato è ancora molto lungo”