Vicenza-Padova finisce 0-1: a decidere il derby veneto è Soleri

Con un gol in mischia a metà del secondo tempo il Padova vince l’atteso derby veneto allo stadio Menti (per l’occasione esaurito) e conquista 3 punti che valgono nuovamente la vetta della classifica del girone B di serie C, che i biancoscudati avevano perso nel turno precedente a vantaggio proprio del L.R. Vicenza. Sotto la pioggia e con un campo pesante la formazione di mister Sullo ha fatto valere la propria prestanza fisica, anche se il match è rimasto bloccato per oltre un’ora e poi risolto.

Il commento di Di Carlo: “A livello tattico abbiamo fatto qualcosa più noi. L’episodio poteva girare a favore nostro e invece non è andata così. Troppo poco dopo la reazione, avremmo dovuto fare qualcosa di più nel fraseggio. In quel momento il campo ci ha penalizzati favorendo chi deve difendersi. Pensavo verso la fine di poter creare qualche occasione in più. Tutta la squadra ha dato tutto. Grandi non ha fatto parate. Noi abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra che deve dimostrare maggior concretezza. Peccato per il gol preso perché non lo meritavamo. Ci lecchiamo le ferite per questo derby ma siamo consapevoli che siamo una buona squadra. Ci vuole però un pizzico di cattiveria in più. Chi è subentrato non è riuscito a farlo con il piglio giusto ma sicuramente hanno messo grinta. Specie negli ultimi minuti avremmo dovuto fare meglio. Pontisso è uscito come sempre per crampi”.

VICENZA (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Rigoni, Pontisso (75′ Zonta), Cinelli (67′ Giacomelli); Vandeputte (84′ Zarpellon); Marotta (84′ Arma), Guerra (67′ Saraniti). A disposizione Albertazzi, Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero, Scoppa, Emmanuello. All. Di Carlo

VICENZA-PADOVA 0-1

Reti: Soleri (Pd) al 27′ st

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Barlocco; Pontisso (dal 31′ st Zonta), Rigoni, Cinelli (dal 23′ st Giacomelli); Vandeputte (dal 40′ st Zarpellon); Guerra (dal 23′ st Saraniti), Marotta (dal 40′ st Arma). A disposizione: Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Arma, Liviero, Pasini, Zarpellon, Emmanuello. All. Di Carlo

PADOVA (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Germano, Mandorlini (dal 26′ st Andelkovic), Ronaldo, Buglio (dal 42′ st Serena), Baraye; Soleri (dal 42′ st Bunino), Santini (dal 22′ st Mokulu). A disposizione: Galli, Andelkovic, Capelli, Rondanini, Sylla, Daffara, Piovanello, Cherif, Gabionetta. All. Sullo

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (Trinchieri-Severino)

Ammoniti: Mandorlini, Pontisso, Kresic, Marotta, Ronaldo, Minelli, Mokulu

Espulsi: Capelli per proteste

Note Spettatori 11487.