VICENZA – PADOVA – 22enne vicentino ubriaco alla guida, fugge e sperona auto della polizia e ferisce due agenti

Un ragazzo vicentino di 22 anni residente in città è stato arrestato ieri mattina all’alba e condotto al carcere di Due Palazzi in attesa di provvedimenti. Si tratta di Luciano Roberto Silva Trujillo, di origine peruviana. Era stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale a Torri di Quartesolo e, mentre gli agenti stavano redigendo il verbale, è salito in auto (una Renault Clio nella quale c’era un altro passeggero) ed è fuggito imboccando l’autostrada, imboccando lo svincolo di Padova Ovest in contromano, speronando l’auto della polizia stradale e ferendo due agenti. L’episodio è ricorstruito nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. E’ stato poi bloccato ed arrestato. A Torri di Quartesolo era stato sottoposto all’alcoltest ed il tasso rilevato era quattro volte superiore al limite di o,5 mg/l. I due agenti della pattuglia speronata a Padova sono stati portati in pronto soccorso, fortunatamente con ferite lievi.