VICENZA OVEST – Maxitamponamento: 4 mezzi, 3 feriti

Poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 poco dopo l’immissione del casello di Vicenza ovest in direzione Milano per un incidente, che ha coinvolto 4 mezzi: dieci persone coinvolte, tre feriti. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso una giovane ragazza canadese, rimasta ferita a un braccio, che all’arrivo dei soccorsi si trovava in alto sul fianco di un furgone Opel Movano rovesciatosi, assistita dalla madre. La donna è stata stabilizzata dal personale del suem 118 e trasferita in ospedale insieme alla mamma e l’autista della Toyota Yaris. Illeso l’autista del Fiat Doblo e dell’altro furgone centinato insieme al passeggero. Gli altri quattro passeggeri canadesi del Movano sono stati medicati sul posto. La polizia stradale ha effettuato i rilievi del sinistro, sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.