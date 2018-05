VICENZA – Ospite in strutture di accoglienza spaccia in via Allende

Nel pomeriggio di venerdì 25 maggio, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Vicenza e con l’ausilio dell’Unità Cinofila dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Isola Vicentina e Costabissara, la polizia Locale ha effettuato un controllo nelle aree verdi di via Allende e Parco delle Fornaci, oltre alla zona di Contrà Bartolomeo Montagna di questa città finalizzato al contrasto del fenomeno della detenzione di sostanze stupefacenti.

In via Allende sono stati controllati 2 extracomunitari, S.A., trentunenne di nazionalità Tunisina e B.L., ventitreenne cittadino del Gambia, ospitati in Italia in strutture di accoglienza.

Alla vista dell’unità cinofila, il primo soggetto si è liberato di 4 involucri di sostanza stupefacente, risultata essere hashish, per un totale di grammi 12. Lo stesso è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente, (detenzione ai fini di spaccio, punita con la pena base della reclusione da sei mesi a quattro anni e con una multa da euro 1032 a euro 10329).

E’ stato anche verificato il rispetto dell’ordinanza sindacale di divieto di permanenza all’interno del parco giochi da parte di persone aventi un’età compresa tra i 16 e i 60 anni che non accompagnino minori di 16 anni o maggiori di 60 anni.

Successivamente, nell’area verde di Parco delle Fornaci sono state identificate 10 persone, di cui 8 di origine africana, una di origine tunisina e una di origine albanese. Al momento del controllo uno dei soggetti di colore, O.K., ventitreenne nigeriano, è stato sorpreso a far uso di bevanda alcolica in bottiglia di vetro ed è stato sanzionato per la detenzione e il consumo ai sensi degli articoli 5 e 6 dell regolamento di Polizia Urbana (50 euro + 50 euro).

Due dei soggetti di colore presenti, invece, sono stati accompagnati in Questura perché non in regola con i documenti.

Infine è stato effettuato un controllo in contrà Bartolomeo Montagna e contrà Motton San Lorenzo, dove sono segnalati gruppi di ragazzi in sosta sulle scalette che congiungono le due strade, ma senza rilevare alcuna presenza.

I controlli delle aree verdi con l’ausilio dell’unità cinofila della polzia locale dell’unione dei Comuni continuerà anche nelle prossime settimane.