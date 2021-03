“Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”, pubblicato il bando

Il servizio Attività culturali e museali del Comune di Vicenza intende promuovere iniziative culturali, nei confronti dei cittadini e delle famiglie maggiormente in sofferenza a causa degli effetti dell’epidemia da Covid-19, al fine di incidere concretamente sulla realizzazione e la fruizione della cultura a Vicenza, nella convinzione che la condivisione della cultura di qualità possa essere strumento essenziale per il superamento della ben nota emergenza.

Il progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte” vuole innanzitutto sostenere la produzione artistica volta a raggiungere la maggiore fruizione possibile, coinvolgendo ogni tipo di forma di cultura e spettacolo, dalla musica al teatro e al cinema, dalla danza alle arti figurative, alla fotografia e sino alle più moderne forme di videoarte.

Oggi è stato pubblicato un bando per il sostegno alle attività culturali rivolte alle famiglie vicentine, ripartito fra diverse tipologie di soggetti che potranno partecipare.

Il sostegno da parte del Comune consisterà nella concessione di contributi economici che non potranno essere superiori al 60% della spesa complessiva della proposta presentata.

In caso di selezione positiva, le iniziative proposte saranno inserite nel progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

“Il bando Vicenza oltre il Covid è una delle proposte più importanti promosse dall’assessorato alla cultura per il 2021 che prevede lo svolgimento di iniziative anche nel 2022 – ha spiegato l’assessore alla cultura Simona Siotto -. È frutto di un lavoro degli uffici e della sensibilità dell’amministrazione che cerca di andare incontro da un lato alle realtà culturali e dall’altro ai cittadini e alle famiglie in difficoltà che desiderano tornare a partecipare alle iniziative culturali della città”.

Il contributo di 165 mila euro, prelevato dal Fondo di solidarietà comunale per il Covid-19, verrà suddiviso tra tre diverse categorie di proposte.

Il primo ambito di intervento, a cui vengono assegnati 55 mila euro, riguarda rassegne teatrali, di musica, di danza e cinematografiche affinché gli organizzatori propongano speciali “prezzi ridotti” o “pacchetti gruppo o famiglia” per gli ingressi agli spettacoli.

Il contributo coprirà i minori introiti derivati dalla riduzione dei biglietti.

Le iniziative si dovranno svolgere tra ottobre 2021 e maggio 2022.

55 mila euro verranno destinati al secondo ambito che dovrà prevedere laboratori, workshop, seminari rivolti specialmente a giovani che intendono dedicarsi all’apprendimento sia delle arti performative che delle arti figurative, della fotografia e delle più moderne forme di comunicazione artistica.

Anche in questo caso il contributo coprirà i minori introiti derivati dalla riduzione dei biglietti.

Le attività dovranno essere programmate per l’estate 2021, tra giugno e settembre, o tra ottobre 2021 e maggio 2022.

Infine, il terzo ambito prevede che 55 mila euro vadano a favore di nuove produzioni, possibilmente realizzabili attraverso modalità in cui venga valorizzata la sostenibilità ambientale e basate su specifiche tematiche inerenti il “green living”, da far circuitare anche nelle scuole e nei quartieri.

Il contributo andrà a coprire quota parte delle spese per le produzioni. Queste ultime dovranno essere pronte per la stagione estiva 2021, tra giugno e settembre.

La parte di spesa non coperta dal contributo comunale potrà essere sostenuta anche con l’apporto di altri enti e sponsor appositamente e autonomamente reperiti dai proponenti.

I luoghi di svolgimento degli eventi potranno essere indicati dagli organizzatori e la scelta dovrà essere concordata con l’amministrazione. Per le iniziative i proponenti potranno indicare autonomamente i luoghi di svolgimento la cui scelta dovrà comunque essere concordata con l’amministrazione.

Si richiede anche di proporre progetti online in modo da garantire un maggior accesso alle proposte.

​​Potranno presentare domanda di contributo economico le associazioni culturali, gli enti no profit, le società cooperative a finalità mutualistiche, le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero; possono fare domanda anche soggetti giuridici che operano in campo commerciale ma solamente nel caso in cui il progetto, per cui si presenta istanza, non preveda utili di bilancio.

La proposta potrà essere presentata anche da più soggetti riuniti che potranno proporre più domande per le varie tipologie.

Le domande dovranno essere presentate entro le 13 di giovedì 22 aprile 2021. Tutte le informazioni sono contenute nel bando pubblicato nel sito www.comune.vicenza.it, nella sezione “Pubblicazioni online”, “Altre gare e avvisi” al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/275758