VICENZA – Oltre 150 alberelli di Natale hanno conquistato il cuore dei vicentini

“Oltre 150 alberelli venduti in poche ore, anche grazie alla collaborazione ed all’intraprendenza delle donne di Coldiretti, le cui imprese rappresentano almeno il 30 per cento dell’agricoltura vicentina. Un risultato importante e che fa riflettere sull’amore dei cittadini per la loro terra e per le montagne, specie quando è l’ambiente ad aver bisogno dell’uomo”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù commentano la straordinaria riuscita dell’evento proposto oggi al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons 4, a pochi giorni dalla presentazione del progetto #adottaunalbero, realizzato con la collaborazione dei sindaci del territorio, della Comunità montana, degli Alpini e, naturalmente, della Regione Veneto, a seguito dell’evento che a fine ottobre ha colpito una vasta area delle montagne vicentine, tra Enego ed Asiago.

La presenza al mercato coperto di Babbo Natale ha catturato l’attenzione dei bambini, che hanno consegnato le loro lettere con i desideri, ma anche richieste o semplici pensieri.

Domani, invece, spazio alla cura della casa in vista del Natale. In particolare, verranno forniti dei suggerimenti per preparare nel migliore dei modi la tavola per le feste natalizie, utilizzando ciò che la natura ci regala.

“Domenica daremo ampio spazio agli addobbi – sottolineano Cerantola e Palù – ma verrà anche riproposta la vendita degli alberelli di Natale, che ricordiamo essere frutto del lavoro artigianale di Cristina Panozzo, giovane imprenditrice agricola di Tresche Conca e dei giovani della Pro-loco di Enego, nonché di un gruppo di agricoltori di Noventa Vicentina che si sono messi in gioco ed in pochi giorni hanno realizzato molti manufatti con il legno degli alberi caduti sull’Altopiano, per dare una risposta alle numerose richieste dei vicentini”.

Naturalmente sarà ricca anche la proposta di prodotti del territorio, che potranno essere impiegati per confezionare il proprio cesto natalizio. Un’opportunità per offrire ad amici e parenti un regalo utile e certamente gradito.

I prodotti a km0, quindi anche i cesti, potranno essere richiesti non solo al mercato coperto di Vicenza, ma anche a Schio (il lunedì pomeriggio alla Giardineria Drago), a Vigardolo (il martedì mattina), Marostica (il giovedì mattina), Sarcedo (il venerdì mattina) ed a Vicenza (il venerdì pomeriggio al Foro Boario).