VICENZA – Oltre 100 libri regalati alla Scuola in Ospedale

La biblioteca della Scuola in Ospedale del S. Bortolo si arricchisce di 116 nuovi libri, per tutti i gusti e tutte le età: da quelli per i pazienti in età pre-scolare a testi più impegnativi adatti agli adolescenti. Classici della narrativa, le saghe più amate degli ultimi anni – tra cui tutti i volumi di Harry Potter, naturalmente – ma anche testi divulgativi su vari argomenti. A donarli, il Centro Commerciale Palladio in collaborazione con la Libreria Giunti Al Punto che ogni anno promuove l’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, proponendo ai propri clienti di acquistare e donare un libro sia per arricchire le biblioteche di classe sia da destinare a bambini e adolescenti in ospedale. Un invito che il centro commerciale vicentino ha colto, scegliendo di destinare il ricavato della propria donazione alla Pediatria dell’ospedale cittadino. E proprio in Pediatria oggi è avvenuta la cerimonia di consegna dei volumi, che potranno essere utilizzati in vari modi: innanzitutto dagli insegnanti della Scuola in Ospedale, come strumento per l’accoglienza e per la didattica, ma anche per attività di animazione, prestiti in stanza e altre iniziative. «Ringrazio per questa importante donazione – sottolinea il dott. Massimo Bellettato, direttore dell’U.O.C. di Pediatria del S. Bortolo – che consentirà di rendere più piacevole e utile per i nostri pazienti il tempo trascorso in ospedale. Avranno così modo di imparare cose nuove, appassionarsi alla lettura, o ancora di scoprire nuovi autori e titoli che non conoscevano. È importante che i pazienti pediatrici, compatibilmente con le loro condizioni di salute, possano vivere il tempo trascorso in ospedale nel modo più normale e più costruttivo possibile e questa donazione sarà di grande aiuto».

Un’iniziativa che valorizza anche l’impegno della già citata Scuola in Ospedale, che ogni anno segue quasi 800 alunni: «Da tempo – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi – abbiamo attivato per i pazienti della Pediatria un programma di formazione scolastica, che lo scorso anno abbiamo anche potenziato estendendone l’attività non solo alla scuola dell’infanzia e primaria, ma anche alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Questa donazione sarà certamente di grande supporto per i nostri pazienti pediatrici, ma rappresenta anche un riconoscimento dell’impegno profuso ogni giorno dagli operatori e dai volontari che si dedicano alla nostra Scuola in Ospedale».