VICENZA – Nuovi fiori dopo gli atti di vandalismo

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco e il consigliere regionale Joe Formaggio hanno presentato il nuovo arredo floreale a Ponte degli Angeli dopo l’atto vandalico dei giorni scorsi. Erano presenti anche Giampietro Toffanello, titolare della fioreria Toffanello di Nanto, che ha fornito gratuitamente 64 fiori stagionali rossi e bianchi (Dipladenia) e 40 piante perenni (Dichondra argentea), e Alberto Gottardo di Radio Cafè, conduttore del programma Il Morning Show.

Proprio durante una puntata de Il Morning Show di Radio Cafè, in un dialogo tra il sindaco Francesco Rucco e Joe Formaggio è nata l’idea di rendere di nuovo bella la città con il ripristino delle piantine dei vasi in uno dei lati di ponte degli Angeli, dopo che alcuni ignoti, nella notte fra lunedì 22 e martedì 23 giugno, le hanno strappate, gettandole nel fiume.

“Ringrazio il consigliere regionale Joe Formaggio del gruppo consiliare Fratelli d’Italia che, tramite la fioreria Toffanello di Nanto e su input di Alberto Gottardo di Radio Cafè, ha donato alla città i fiori strappati da un vandalo qualche notte fa – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. Si è trattato di un bruttissimo gesto di vandalismo nei confronti della nostra città; con questa azione oggi vogliamo far capire che Vicenza è e deve continuare ad essere una città bellissima, come abbiamo detto anche qualche giorno fa in occasione di un incontro sulla cultura e il turismo. Le indagini per risalire all’autore o agli autori del gesto sono ancora in corso e sono in visione tutti i filmati delle telecamere presenti in zona”.