VICENZA – Nuove fioriere subito vandalizzate, Ierardi: “Una vergogna”

Sono passati appena 5 giorni dal restyling di ponti e balaustre del centro di Vicenza con la sistemazione di nuove fioriere (vedi articolo: clicca qui) che già qualcuno ha pensato di fare spesa gratis.

Le immagini (postate dalla pagina facebook di Vicenza ai Vicentini) mostrano la desolazione di Ponte San Michele e documentano un saccheggio avvenuto nottetempo. Sono state prelevate e gettate nel fiume.

Le fioriere sono state poste su iniziativa all’assessorato alle Infrastrutture ed eseguita da Aim Amcps, con un costo di 20 mila euro interamente finanziato da Aim Spa. Per l’individuazione dei responsabili potrebbero essere utili eventuali immagini di videosorveglianza in zona.

Sotto: la foto delle fioriere poco dopo il loro posizionamento (Ponte Furo).

“Ho dato mandato di controllare le telecamere di zona per capire chi ha compiuto questo atto a dir poco vergognoso” dichiara l’assessore alle Infrastrutture Mattia Ierardi. “Purtroppo le parole per definire i soggetti che hanno fatto questo non le posso usare in un’intervista ma è facile capire cosa penso. E’ davvero avvilente lavorare per abbellire la città e poi trovarsi di fronte a questo. Ora faremo in modo di rimetterle. Non ci arrenderemo”