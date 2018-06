VICENZA – Notte Bianca: Scatenati al Museo del Gioiello

Le signore vicentine che porteranno le proprie catene preferite potranno farsi ritrarre sul set fotografico allestito appositamente nello spazio espositivo partecipando attivamente all’evento tutto dedicato alla celebrazione delle catene vicentine.

Gli scatti più belli comporranno un memory book e saranno pubblicati sul sito e sui canali social del Museo.

Vicenza, 26 giugno 2018 – Il Museo del Gioiello apre le porte al pubblico per la Notte Bianca di Vicenza, in programma sabato 30 giugno. Per l’occasione lo spazio espositivo in Basilica Palladiana, gestito da Italian Exhibition Group SpA (IEG) in partnership con il Comune di Vicenza, ospiterà “Scatenati al museo” dalle 17:00 alle 24:00. Un’occasione unica per celebrare, con un set fotografico dedicato alle ospiti, la catena come simbolo di legame affettivo ed eccellenza manifatturiera vicentina.

Al di fuori del consueto orario di visita e sotto una luce inedita ed incantevole, i visitatori potranno vivere l’originale esperienza estetica e conoscitiva offerta dal Museo, il primo in Italia e uno dei pochi al mondo dedicato esclusivamente al gioiello. La Notte Bianca della città di Vicenza, manifestazione organizzata da Comune, Euforia Biancorossa Vicenza, OFF Events e Associazione Culturale Hyper, animerà il centro storico con musica, divertimento ed eventi in tutte le piazze.

Dopo il successo della mostra “Intrecci Preziosi”, conclusasi da poco, alla quale le famiglie vicentine hanno contribuito con entusiasmo portando pezzi provenienti dalle proprie collezioni private, il Museo del Gioiello ne ha tratto ispirazione per decidere di coinvolgere ancora la città. Quest’anno, dunque, in occasione della Notte Bianca, a chi vorrà portare le proprie catene preferite sarà dedicato un set fotografico sul quale “scatenarsi” ed essere ritratti da un fotografo professionista. Gli scatti più belli saranno raccolti in un album fotografico che sarà pubblicato sul sito del Museo del Gioiello, sui canali Instagram e Facebook. Perché catene ed ori di famiglia, oltre ad essere oggetti di bellezza e abilità artigiana, rievocano ricordi di affetti e momenti significativi della vita.

L’evento sarà accompagnato da un calice di prosecco offerto da Santa Margherita.

Sarà presente per l’occasione Alba Cappellieri, direttore dal 2014 del Museo del Gioiello, autrice di numerose pubblicazioni e Professore Ordinario al Politecnico di Milano che condurrà delle visite guidate gratuite.

Al progetto collabora Vicenza in Oro: l’associazione delle botteghe orafe storiche di Vicenza, molto sensibile alla promozione della tradizione orafa vicentina.