VICENZA – Non si ferma all’alt dei Carabinieri, inseguito ed arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella mattina di oggi, hanno arrestato nella flagranza dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali Leonardo Pendin, 22enne, incensurato, residente ad Isola Vicentina. Il giovane, alle ore 03.50 circa, mentre si trovava alla guida dell’autovettura Fiat Punto è stato notato da una pattuglia dei militari percorrere a velocità sostenuta la SR 11, nel comune di Altavilla Vicentina, in direzione del capoluogo. Nonostante il tentativo di intimare l’alt, il conducente del veicolo anziché fermarsi ha proseguito a folle velocità lungo il viale del Sole imboccando la strada statale Pasubio e terminando la sua corsa in via Tre Porte, nel comune di Isola Vicentina. Qui i militari dell’Arma, che nel frattempo erano stati affiancati nell’inseguimento dagli equipaggi delle Aliquote Radiomobili delle Compagnia Carabinieri di Schio e Thiene, sono riusciti a bloccarlo. Il giovane, per sottrarsi al controllo, si è dato alla fuga non prima di aver colpito uno dei militari (che ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni), per venire poi definitivamente bloccato. L’arrestato è stato trovato in possesso di una modica quantità di marjiuana ed in stato di ebbrezza alcolica, per entrambi i casi sarà segnalato alla Prefettura di Vicenza per i provvedimenti amministrativi del caso. In attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.