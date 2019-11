VICENZA – Non muove più le gambe dopo un incidente, ma la causa è l’alcool

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ritirata la patente a due ragazzi sabato notte

La Polizia di Stato di Vicenza ha ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza e due giovani, entrambi stranieri, nella notte fra sabato e domenica.

Il primo episodio in via del Commercio alle 2.20, quando viene fermata un’auto BMW Serie 3 condotta da un cittadino bosniaco residente a Montecchio Precalcno (B.D. di 29 anni) che si trovava in compagnia di quattro amici. Sottoposto al test alcolimetrico, ha evidenziato prima 1.65 mg/l e poi 1.42 ritiro, con conseguente immediato ritiro della patente e vettura affidata a uno dei suoi amici a bordo dell’auto.

Poteva avere più gravi conseguenze il secondo episodio, poco prima delle 4 in prossimità dell’innesto fra via degli Scaligeri e viale Annecy a Vicenza, all’altezza della grande rotatoria. Un automobilista marocchino di 22 anni residente ad Abano Terme, B.R. è finito fuoristrada con la propria auto, una Peugeot 307, a bordo della quale vi erano anche due amici.

Una testimone, a bordo di una 500, ha raccontato di essere stata sorpassata dal veicolo che poi è uscito di strada. Il test alcolimetrico ha evidenziato un grado alcolico di 1.51 al primo controllo e 1.44 al secondo controllo. Al giovane è stata ritirata la patente. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi. Nei primi istanti hanno destato grave preoccupazione le condizioni di uno dei giovani passeggeri, poco più che ventenne. Uno dei due amici del ragazzo non riusciva più a muovere le gambe, si è scoperto poi a causa della sua urbiachezza. L’effetto ‘blocco gambe’ è passato poco dopo