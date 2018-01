VICENZA – Per non dimenticare Nikolajewka

Appuntamento nel fine settimana, sabato 20 e domenica 21 gennaio, con il 75esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka. La commemorazione, organizzata dalla Sezione Ana di Vicenza “Monte Pasubio”, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Lilt e con l’Ipab di Vicenza, inizierà sabato nella chiesa di San Giuliano, con il concerto del Coro di Piovene Rocchette, che si esibirà in una serie di canti alpini. Domenica 21, la giornata inizierà alle 9, con l’inquadramento di fronte al memoriale in via Borgo Casale, di fronte alla sede del gruppo alpini locale. Seguirà poi l’alzabandiera e la deposizione della corona, con le relative allocuzioni. Alle 9.40 è invece prevista la sfilata dal memoriale alla chiesa di Santa Corona, dove verrà celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti. La mattinata, si chiuderà con un rinfresco alpino. La locandina dell’evento, raffigurante un tipico cappello alpino e una colonna di soldati in marcia sulla neve, è stata realizzata da due giovani studentesse della scuola media “Muttoni”.