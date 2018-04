VICENZA – Noi con l’Italia scioglie le riserve: “Con Rucco”

E’ di poco fa la dichiarazione del coordinatore di Noi con l’Italia, Costantino Toniolo, dopo l’ennesima riunione dei vertici regionali veneti dell’alleanza di centrodestra: “Alle amministrative di Vicenza il candidato sindaco deve essere vicentino, ovvero vivere e lavorare in città da diverso tempo, avere esperienza amministrativa a palazzo Trissino e essere conosciuto tra i cittadini! Ecco perché Noi con l’Italia, scioglie ogni riserva e si schiera con Francesco Rucco. Siamo stati fedeli fino all’ultimo alla parola data all’interno della coalizione di centrodestra che ha avuto successo alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il candidato designato da Forza Italia è stato messo in discussione dallo stesso partito dopo uno stillicidio durato troppe settimane. Anche la Lega, ascoltando i vertici locali, ha capito che il candidato vicino al territorio non può essere quello imposto dalle alte sfere di Forza Italia. Nella mia esperienza di amministratore alle elezioni comunali conta il candidato, la persona, la sua capacità di comunicazione e la sua rete, i gruppi politici e i partiti vanno comunque in secondo piano”.