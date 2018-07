VICENZA – Neonati: manovre salvavita e disostruzione, un corso

L’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento frequente. Questa emergenza però può essere riconosciuta da una persona vicina al bambino -, un genitore, un nonno, una babysitter… – e prontamente trattata, prevenendo conseguenze gravi, anche fatali. L’importante è che si sappia come fare. Per mamme e papà, insegnanti di asili nido e scuole elementari, nonni e baby sitter e per tutti coloro che quotidianamente si rapportano con i bambini, Fondazione Zoé – Zambon Open Education, mercoledì 18 luglio a partire dalle 16 offre un corso sia teorico sia pratico di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di tecniche di rianimazione di base. A condurlo sarà la dottoressa Maddalena Facco, dell’Unità di Pediatria e Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, che fornirà le linee guida sulle manovre salva-vita, sfatando qualche mito e soffermandosi sugli accorgimenti da adottare nel quotidiano. I l corso, patrocinato dall’Ulss 8 della Regione Veneto, è gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti.