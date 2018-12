VICENZA – Nel weekend il mercato del Fatto a Mano

Unico – Il Mercato del Fatto a Mano in piazza Duomo e contra’ Garibaldi sabato 15 e domenica 16 dicembre

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, dalle 10 alle 19.30, in piazza Duomo e in contra’ Garibaldi si terrà “Unico – Il Mercato del Fatto a Mano”, organizzato dall’associazione Centro Storico Città del Palladio con Non ho l’età in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

La manifestazione – che esalta tutto quello che è fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità -, propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce e sorprende, durante la quale parlare con gli espositori/makers è un’esperienza di conoscenza non solo del prodotto ma anche del percorso di ricerca che i creativi conducono quotidianamente.

È per questo che Unico è uno spazio in cui trovare pezzi irripetibili con storie da vivere e da indossare, unendo il piacere della vista e del tatto, con la consapevolezza di acquistare prodotti il cui valore è dato dall’essere unici, realizzati con cura e in maniera sostenibile.

In occasione dell’edizione natalizia nelle due piazze si potranno trovare gioielli in metallo o tessuto, caldi vestiti di lana da abbinare a fasce per capelli, cappellini, ceramiche per personalizzare un angolo di casa e per addobbare la tavola delle feste, deliziose decorazioni natalizie e Babbi Natale, borse per signore e signorine, lampade e arredi frutto del remake e tante altre cose belle realizzate da una trentina di selezionati makers che si avvicenderanno nel corso dei due giorni.

Inoltre domenica 16 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, in piazza Duomo, nel Palazzo delle Opere Sociali, è in programma l’appuntamento per i bambini con le favole di Natale raccontate da Arianna Giaretta, storica dell’arte e insegnante. Partecipazione libera.

Per informazioni: 3496410654, nonholetaeventi@gmail.com.