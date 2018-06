VICENZA – Naturopatia, armonie sonore e l’essiccazione al mercato coperto

Doppio appuntamento domani sabato 9 giugno alle 11 al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, che in Piazza San Lorenzo presenterà “Nei Dan Gong Naturopatia e Armonie Sonore per il Benessere” con il naturopata dell’Istituto Riza di Milano ed Angela Noli, riflessologa ed operatrice cranio-sacrale. Sarà un sabato dedicato al benessere psicofisico, che passa anche attraverso una sana e corretta alimentazione ed il consumo di alimenti freschi e del territorio. “La semplicità del suono armonico dei gong planetari produce uno stato di rilassamento profondo – spiegano i protagonisti della sessione formativa – permette una totale distensione del corpo fisico, facilita uno spontaneo e piacevole abbandono delle tensioni accumulate, la mente si quieta ed i pensieri si alleggeriscono, riduce lo stress migliorando la qualità della vita, stimola la creatività e la riscoperta dei propri talenti interiori”. Le sessioni di Bagno di gong planetari sono un’autentica immersione nelle onde sonore, dove l’intero organismo è abbracciato da un dolce campo di vibrazioni armoniche e viene riportato a vibrare nella frequenza della Natura e sperimentare l’armonia perfetta che muove l’universo. Sabato mattina, inoltre, al mercato coperto di Camapgna Amica in via Cordenons n. 4, davanti al liceo Pigafetta, sarà possibile, grazie alle aziende Il Giglio Rosso e Tauro Essiccatori, sperimentare il metodo di essiccazione di frutta e verdura, che offre il vantaggio, con la riduzione di volume negli alimenti essiccati, di concentrare le sostanze nutritive come vitamine, proteine e sali minerali in poco peso. L’essiccazione è uno dei metodi più economici ed ecologici, in quanto agisce sulla frutta senza provocare le alterazioni legate ai processi di conservazione industriale. Domenica 10 Giugno alle 11.30 verrà proposto dai produttori di Campagna Amica l’aperitivo con assaggio dei prodotti del territorio. Come di consueto, il mercato coperto di Campagna Amica mette a disposizione il servizio di consegna della spesa in tutta la città di Vicenza e consente di fare il 730. Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, sono a disposizione per fornire informazioni su dichiarazioni dei redditi, Imu e Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata, un operatore per l’assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e molto altro. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso.