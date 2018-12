VICENZA – Natale nei quartieri, eventi dal 20 al 27 dicembre

Mercatini

Venerdì 21 a sabato 22 dicembre Mercatino di Natale alla Galleria di Parco Città, dalle 9 alle 19.

Domenica 23 dicembre, “Mercatini di Natale” alla Pro Loco di Laghetto in via Lago d’Iseo, 25 alle 15.30. A cura Pro Loco di Laghetto. Info: Pro Loco di Laghetto – tel. 0444 920270.

Presepi

La maggior parte dei presepi allestiti nelle chiese si potranno ammirare dal 24 dicembre. Alcuni sono già visitabili. Per conoscere l’itinerario consultare il sito www.presepidivicenza.it.

Si segnalano alcuni presepi particolarmente suggestivi.

Fino al 13 genanio si potrà ammirare la “Strada dei presepi di Maddalene” a cura del Comitato per il recupero del complesso monumentale di Maddalene con il Circolo Noi di Maddalene, il Gruppo alpini Penne mozze di Maddalene e il Marathon club. I diciannove presepi si potranno vedere partendo dalla chiesa parrocchiale di Maddalene percorrendo le vie del quartiere. Una nuova segnaletica accompagnerà il visitatore lungo il percorso completamente pianeggiante. Inoltre nella bacheca davanti alla chiesa sarà a disposizione una mappa parlante che renderà più agevole la localizzazione dei presepi.

Fino a martedì 8 gennaio, “Presepe in Arena”, grande allestimento sempre aperto e illuminato di notte nell’arena di strada di Casale 281-285. A cura della Parrocchia S. Maria Assunta di Casale. Info: Parrocchia S. Maria Assunta di Casale – tel. 0444 504132 – casale@parrocchia.vicenza.it.

Eventi

Giovedì 20 dicembre “Vocalità dal mondo: sei voci femminili interpretano canzoni provenienti da diversi paesi”, concerto del gruppo Cantagaia diretto da Catherine Robin

alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, dalle 16 alle 18. A cura della Società Dante Alighieri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Info: Circoscrizione 1 – tel. 0444 222711 – dante.vi@libero.it.

Giovedì 20 dicembre “Natale insieme”, canti, danze e drammatizzazioni sul Natale

all’Oratorio della Parrocchia di Santa Croce Bigolina dalle 10.30 alle 12. A cura della scuola dell’Infanzia Agazzi. Info: Giuliana Carlesso – carlesso@scamozzi.it.

Giovedì 20 dicembre, “Canto della Stella” con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale dalle 19 alle 21.30. A cura della Parrocchia di Casale. Info: Parrocchia di Casale, tel. 0444504132, casale@parrocchia.vicenza.it.

Giovedì 20 dicembre, “Concerto di Natale”, concerto natalizio per coro ed orchestra

alla chiesa Immacolata di Lourdes alle 20.30. A cura Coro ed Orchestra degli allievi del corso ad indirizzo musicale della scuola media Mainardi e del coro delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo 7. Info: Scuola media Mainardi – tel. 0444 505957.

Giovedì 20 dicembre , “Feste di Natale 2018”, momento conviviale per gli anziani con omaggio floreale al Centro parrocchiale in strada comunale di Polegge 82, alle 15.30

A cura dei “Pensionati di Polegge La Speranza”. Info: Pensionati di Polegge La Speranza – tel.0444 596088.

Giovedì 20 dicembre, “Colazione d’Avvento”, momento di preghiera con successiva colazione per i giovani della comunità. Finita la colazione i ragazzi verranno accompagnati a scuola. Alle 7 all’Oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia e San Lazzaro. A cura Circolo Noi San Lazzaro. Info: Circolo Noi San Lazzaro tel. 3313641348 – sandromaniglio@libero.it.

Giovedì 20 dicembre “Natale, Parole e Musica”, Lettura di poesie con accompagnamento musicale di flauti e zampogne al Centro Aggregazione Anziani di viale San Lazzaro 112 alle 20.45. A cura di APS Senza Frontiere. Info: APS Senza Frontiere tel. 0444 963068 – info@senzafrontiere.org.

Venerdì 21 dicembre, alle 19 Lucignolo va a scuola presenta: “I ribelli in classe” quei ragazzi incontenibili che ogni insegnante vorrebbe “eliminare”, conferenza, relatrice dott.ssa Michela Pilastro. A cura Terra di Mezzo. Al Centro Diurno Proti, in contra’ De’ Proti 3. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Venerdì 21 dicembre, “Natale Alpino”, iniziativa a scopo di beneficenza con offerta di cioccolata e vin brulè al Quartiere San Pio X in via Zugliano, in mattinata. A cura del Gruppo Alpini “G. Reolon”. Info: Gruppo Alpini “Reolon” -greolon.vicenza@ana.it.

Venerdì 21 dicembre, “Canto della Stella”, con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale dalle 19 alle 21.30. A cura Parrocchia di Casale. Info: Parrocchia di Casale – tel. 0444 504132 – casale@parrocchia.vicenza.it.

Venerdì 21 dicembre, “35^ Festa di Natale a San Bortolo-Buon Natale…San Bortolo”, canti e cori con gli alunni della scuola primaria, festa, giochi, cioccolata e panettone per tutti al Parco giochi di via Durando 81, dalle 15.30 alle 18. A cura Comitato Pro San Bortolo e dell’Istituto Comprensivo 10. Info: Comitato Pro San Bortolo – tel. 0444 321220 –asdprosanbortolo@libero.it.

Venerdì 21 dicembre, “Colazione d’Avvento”, momento di preghiera con successiva colazione per i giovani della comunità. Finita la colazione i ragazzi verranno accompagnati a scuola. Alle 7 all’Oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia e San Lazzaro. A cura Circolo Noi San Lazzaro. Info: Circolo Noi San Lazzaro tel. 3313641348 – sandromaniglio@libero.it.

Sabato 22 dicembre, dalle 17, presepe Vivente Itinerante in Centro Storico. A cura dell’Unità Pastorale del Centro Storico. Alle 17 nella Chiesa dei Servi “L’annuncio profetico della speranza”, testi per grandi e piccini con il Piccolo Coro di Natale del Centro storico. Alle 17.30 corteo dei figuranti per le vie del centro storico (piazza Biade, corso Palladio, piazza Castello (giro del monumento), corso Palladio, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo) con animali, lo zampognaro e la Guardia Nera di Chiampo. Alle 18 appuntamento al chiostro di San Lorenzo. Rappresentazione della Natività con la partecipazione di bambini, giovani e volontari dell’Unità Pastorale del Centro Storico. Benedizione delle immagini di Gesù Bambino da mettere nei presepi delle case. Per concludere cioccolata per tutti. Info: Comune di Vicenza: 0444/222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Sabato 22 dicembre, “Joyful Voice”, concerto di Natale: carols inglesi e cante tradizionali natalizie con il Coro Arsamanda nella chiesa di Santa Maria in Araceli alle 21. Info: Associazione culturale “Arsamanda l’Arte da Amare” tel. 3498336356.

Sabato 22 dicembre, “Natale Alpino”, iniziativa di beneficenza con cioccolata e vin brulè nel quartiere di S. Pio X, in via Zugliano, in mattinata. A cura Gruppo Alpini “G. Reolon” Info: Gruppo Alpini “Reolon”, greolon.vicenza@ana.it.

Sabato 22 dicembre“Concerto di Natale”, con il gruppo vocale “The Circle” di Vicenza, il coro femminile “LADIESis” di Marano Vicentino e il gruppo vocale “OttavaGiusta” di Schio nella chiesa parrocchiale di Maria Regina della Pace alle 20.45. A cura della parrocchia di Santa Maria Regina della Pace (tel. 0444 303595).

Sabato 22 dicembre, “Miss Christmas con canto e danza”, 3° edizione alle 16.30 alle Galleria Parco Città ore 16.30. A cura Galleria Parco Città. Info: www.parcocitta.it, info@parcocitta.it.

Sabato 22 dicembre, “Natale Insieme, Auguri in Musica”, concerto corale con il Coro Amici della Montagna e il Coro delle Famiglie, chiesa del Santo Cuore e S. Bartolomeo, Ospedaletto ore 20.45. A cura Parrocchia Ospedaletto. Info: Parrocchia Ospedaletto – tel. 0444 535049.

Sabato 22 dicembre, “Colazione d’Avvento”, momento di preghiera con successiva colazione per i giovani della comunità. Finita la colazione i ragazzi verranno accompagnati a scuola. Alle 7 nell’oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia e San Lazzaro. A cura Circolo Noi San Lazzaro. Info: Circolo Noi San Lazzaro tel. 3313641348 – sandromaniglio@libero.it.

Domenica 23 dicembre, “Concerto Natalizio” del Coro Pueri Cantores diretto dal maestro Roberto Fioretto nella chiesa di San Lorenzo alle 16. Ingresso libero. A cura Coro Pueri Cantores. Info: venetopuericantores@gmail.com.www.venetopuericantores.it.

Domenica 23 dicembre, “Natale 2018”, momento conviviale con cioccolata e panettone alla Pro Loco di Laghetto alle 15.30. A cura Pro Loco di Laghetto via Lago d’Iseo 25.

Info: Pro Loco di Laghetto – tel. 0444 920270.

Domenica 23 dicembre, “In attesa del…….Natale 2018”. Attività ricreative e di animazione accompagnate da musiche natalizie. Interverranno animatori, clown e Babbo Natale, al Parco Fornaci dalle 15.30 alle 17. A cura di ASD Comitato Pro San Bortolo e ASD Prosport. Info: ASD Comitato Pro San Bortolo tel. 0444 321220 – asdprosanbortolo@libero.it.

Lunedì 24 dicembre, “Natale 2018”, alle 20 scambio di auguri nei quartieri Villaggio del Sole (nel sagrato della chiesa di San Carlo ) e di Santa Bertilla (nel sagrato della chiesa di Santa Bertilla). A cura del Gruppo Alpini “R. Sarfatti” – Villaggio del Sole. Info: Circoscrizione 6 tel. 0444 222760 – circoscrizione6@comune.vicenza.it.

Lunedì 24 dicembre, “E’ Natale: Buona Salute”, cena di vigilia dedicata ai cittadini del quartiere, soprattutto i più bisognosi, al Centro Sociale di via Colombo 7/9 alle 20. A cura Associazione Senior Veneto. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837 – segreteria@seniorveneto.org.

Domenica 23 dicembre, alle 18, nella chiesa di San Filippo Neri, Elevazioni Musicali 2018, XXXII Edizione, concerto del Coro Polifonico Le Tavernelle, direttore Simone Olivieri. A cura Associazione Amici dell’Organo Vicenza. Info: info@padrifilippinivicenza.it, www.padrifilippinivicenza.it.

Lunedì 24 dicembre, alle 18, nella chiesa di San Filippo Neri, Elevazioni Musicali 2018, XXXII Edizione, concerto dell’Ensemble vocale e strumentale Il Teatro Armonico. A cura dell’Associazione Amici dell’Organo Vicenza. Info: info@padrifilippinivicenza.it, www.padrifilippinivicenza.it.

Lunedì 24 dicembre, alle 23.30, nella chiesa di San Filippo Neri, Elevazioni Musicali 2018, XXXII Edizione, concerto nella Notte Santa con il soprano Sara Pegoraro, il tenore Cristian Ricci, Alessandro Marini all’organo. A cura Associazione Amici dell’Organo Vicenza. Info: info@padrifilippinivicenza.it, www.padrifilippinivicenza.it.

Martedì 25 dicembre, “Feste di Natale 2018”, dopo la Santa Messa momento conviviale

al Centro parrocchiale in strada comunale di Polegge 82. Alle 11. A cura dei Pensionati di Polegge La Speranza (info tel.0444 596088) in collaborazione con il gruppo Alpini di Polegge.

Giovedì 27 dicembre “Canto della Stella”, con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale dalle 19 alle 21.30. A cura della parrocchia di Casale. Info: Parrocchia di Casale – tel. 0444 504132 – casale@parrocchia.vicenza.it.

Mostre

Fino a martedì 15 gennaio 2019, “Il nostro Natale colorato”, mostra collettiva permanente di quadri al Centro Civico 7 (corridoio 1° piano) in via Rismondo 2. A cura Associazione “Amici per l’Arte”. Info: arterenata@hotmail.it.

Fino al 31 gennaio 2019, al Centro Diurno Proti, in contrà De’ Proti 3, Esposizione a tema: “Il Volto…Specchio dell’Anima”. A cura UCAI e Circolo d’Argento. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.