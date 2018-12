VICENZA – Natale in centro storico, tutti gli eventi

La suggestiva passeggiata in centro storico sotto ad un luminoso cielo stellato sarà arricchita, nel fine settimana dell’8 dicembre, da varie iniziative. La Basilica palladiana sarà aperta in via straordinaria dalle 10 alle 18 in dicembre, sabato 8, domenica 9, venerdì 14, sabato 15, domenica 16, venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, da mercoledì 26 a lunedì 31 e in gennaio, da mercoledì 2 a domenica 6, con la possibilità di accedere a loggia e salone; la terrazza rimarrà chiusa.

Per i visitatori residenti a Vicenza e provincia il biglietto di ingresso sarà di 2 euro (è necessario esibire il documento attestante la residenza); per i visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale il biglietto sarà di 4 euro; per le scolaresche di ogni ordine e grado, senza distinzione di provenienza geografica è previsto un biglietto per ogni alunno a 2 euro (presentarsi con l’elenco degli studenti su carta intestata della scuola).

Il biglietto è gratuito per minori fino al compimento di 14 anni accompagnati da un familiare maggiorenne, giornalisti italiani e stranieri (su esibizione di idoneo documento che ne attesti l’appartenenza all’ordine), guide turistiche, appartenenti alle forze dell’ordine, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, persone con disabilità e loro accompagnatori; membri dell’Icom (International Council of Museums).

Immancabili i mercatini: accanto al Villaggio di Natale (dettagli verranno forniti nei prossimi giorni), in corso Fogazzaro fino ai Carmini dal 7 al 9 dicembre e poi per i successivi due fine settimana, ci sarà Fuori mercato in piazza delle Erbe con prodotti di artigianato creativo, remake e arte (8, 9, 15, 16, dal 22 al 24 dicembre; il 5 e 6 gennaio). Inoltre il 9 dicembre ritorna il consueto appuntamento con il mercato dell’antiquariato. Il Gruppo alpini sezione di Vicenza raccoglierà fondi a sostegno del territorio dell’Altopiano di Asiago colpito gravemente dal maltempo. Sabato 8 e sabato 22 dicembre, dalle 16 alle 19, la fanfara degli alpini si esibirà nel canto della stella lungo le vie del centro storico. La raccolta fondi sarà curata dal gruppo “Penne nere”.

Un simpatico viaggio tra le vie del centro si potrà fare a bordo del suggestivo trenino di Natale a disposizione sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dicembre e da sabato 22 al 6 gennaio, i feriali dalle 15 alle 19.30 e i festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre ( e poi il 23 dicembre) al Palazzetto dello sport prosegue il torneo “Champion’s League Pulcini”, torneo di calcio giovanile indoor che si terrà dalle 8.30 alle 17.15. A cura di ASD sport quotidiano.

Programma dettagliato nel calendario “A chi ha Vicenza nel cuore, Buone Feste!”al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/211618