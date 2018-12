VICENZA – Natale in centro storico: tutti gli appuntamenti

Sabato 22 dicembre alle 17 in Loggia del Capitaniato verrà inaugurato il presepe in piazza, una spettacolare Natività in vetro di Murano forgiata dalla storica vetreria Badioli di Murano. Alla cerimonia sono stati stati invitati la ministra Erika Stefani, le autorità e i sindaci della Provincia. Un rappresentante del vescovo impartirà la benedizione all’opera e ai presenti.

Il presepe si potrà ammirare fino al 15 gennaio con i seguenti orari: 23 dicembre 10-13 e 17-20; 24 dicembre 10-13 e 17-1 di notte; 25 dicembre 16-20; dal 26 dicembre al 30 dicembre 10-13 e 17 – 20; 31 dicembre 10 – 13; 3 gennaio 10 – 13; 6 gennaio 10-13 e 17-20; 8 gennaio 10-13; 10 gennaio 10-13; 12 e 13 gennaio 10-13 e 17-20, 15 gennaio 10-13.

L’ingresso è libero. Le offerte dei visitatori saranno devolute alla raccolta fondi della Regione Veneto e all’iniziativa “Adotta un albero” di Coldiretti per la messa a dimora di nuove piante.

L’iniziativa è curata da Confartigianato Vicenza, Confindustria Vicenza, Confcommercio Vicenza, associazione Liberi pensatori e Provincia di Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza.

L’apertura della Loggia del Capitaniato per la visita del presepe sarà assicurata dai volontari dell’associazione Liberi pensatori, che si occuperanno anche della raccolta fondi.

Mercatini

Da venerdì 21 a lunedì 24 dicembre il Villaggio di Natale, in corso Fogazzaro, propone artigianato, antiquariato e vintage, prodotti tipici. In piazza San Lorenzo si possono degustare prodotti tipici e golosità in un vero e proprio food truck festival.

Per rendere più gioiosa la permanenza, in corso Fogazzaro si esibiranno tutti i giorni, a pranzo e a cena, artisti di strada, maghi, clown, musicisti buskers.

Venerdì 21 dicembre alle 11.30 arriva il Racconta Fiabe con l’attore Stefano Paiusco; alle 17 Cat Shades, Tre grandi musiciste per la grande musica. Sabato 22 dicembre alle 11 laboratori di cucina per bambini e famiglie con Il mondo di Bu, alle 11.30 Cilli il Peperoncino Rosso, animazione per bambini, alle 17 I Briganti del Folk con canzoni d’autore, folk e tradizione popolare. Domenica 23 dicembre ritorna alle 11.30 il Racconta Fiabe con l’attore Stefano Paiusco e alle 15 Il mondo di Bu. Infine alle 17 Joe Sanketti, Tra swing e canzone d’autore. La vigilia di Natale, lunedì 24 dicembre, alle 11.30 Circo Tutu – Clown, giocoleria e spettacolo e alle 17 Semo qua con la gran stela, Filastrocche Venete.

Dal 20 al 24 dicembre in corso Fogazzaro, verso la chiesa dei Carmini, sarà allestito Il Villaggio del Natale del dono, iniziativa a cura del Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Vicenza e Radio Vicenza. Sarà l’occasione per entrare in contatto con le associazioni, per conoscerne le attività, per fissare incontri consulenziali o con specialisti. Inoltre sarà possibile ricevere materiale informativo e acquistare i doni solidali.

Fuori mercato sarà in piazza delle Erbe dal 22 al 24 dicembre (e poi il 5 e 6 gennaio) con prodotti di artigianato creativo, remake e arte.

In piazza Castello arriva l’automarket, il mercato delle festività natalizie, dal 14 dicembre al 6 gennaio.

Il 22 e 23 dicembre in piazza De Gasperi ci sarà il Circo delle Pulci, mercatino vintage, dell’artigianato creativo, Christmas edition. A cura dell’associazione Pandora.

Un simpatico viaggio tra le vie del centro si potrà fare a bordo del suggestivo trenino di Natale a disposizione da sabato 22 al 6 gennaio, i feriali dalle 15 alle 19.30 e i festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Immancabile la fiera del prenatale arriverà venerdì 21 dicembre per concludersi lunedì 24 dicembre nelle piazze del centro storico dalle 8 alle 20 (il 24 dicembre dalle 8 alle 19), affiancata dalla fiera dell’artigianato in piazza Castello dal 21 al 24 dicembre (e poi dal 4 al 6 gennaio).

Pista di ghiaccio scoperta

La pista di ghiaccio scoperta sarà a disposizione fino al 27 gennaio. Sarà aperta fino al 21 dicembre e dal 7 al 27 gennaiodal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 19.30; venerdì dalle 15 alle 23; il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 24; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 22 (solo domenica 9 dicembre sarà in funzione dalle 16).

Dal 22 dicembre all’6 gennaio: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 24; il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle 15 alle 24; il 31 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Informazioni:https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/212501.

Basilica palladiana

La Basilica palladiana sarà aperta, in via straordinaria, dalle 10 alle 18 a dicembre venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, da mercoledì 26 a lunedì 31 e a gennaio, da mercoledì 2 a domenica 6, con la possibilità di accedere a loggia e salone; la terrazza, invece, rimarrà chiusa. Per i visitatori residenti a Vicenza e provincia il biglietto di ingresso sarà di 2 euro (è necessario esibire il documento attestante la residenza); per i visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale il biglietto sarà di 4 euro; per le scolaresche di ogni ordine e grado, senza distinzione di provenienza geografica, è previsto un biglietto per ogni alunno a 2 euro (presentarsi con l’elenco degli studenti su carta intestata della scuola). Il biglietto è gratuito per minori fino al compimento di 14 anni accompagnati da un familiare maggiorenne, giornalisti italiani e stranieri (su esibizione di idoneo documento che ne attesti l’appartenenza all’ordine), guide turistiche, appartenenti alle forze dell’ordine, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, persone con disabilità e loro accompagnatori; membri dell’Icom (International Council of Museums). Il biglietto si può acquistare all’Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica) attivo all’ingresso della Basilica, nei giorni di apertura del monumento, dalle 10 alle 14. Informazioni: tel. 0444320854,iat@comune.vicenza.it, info@vicenzae.org, www.vicenzae.org. Informazioni anche nella scheda Basilica palladiana sul sito del Comune.

Eventi culturali

Nel salone d’onore di Palazzo Chiericati proseguono anche in dicembre le conferenze culturali inserite nel cartellone “Parole e musica in museo”.

Giovedì 20 dicembre, alle 17, “I venti di Pigafetta”, quarto incontro per tracciare la rotta delle celebrazioni del 2019-2022. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. A cura Associazione “Pigafetta 500”. Info: posta@pigafetta.vicenza.it.

Concerti

Sabato 22 dicembre, “Joyful Voice”, concerto di Natale: carols inglesi e cante tradizionali natalizie con il Coro Arsamanda nella chiesa di Santa Maria in Araceli alle 21. Info: Associazione culturale “Arsamanda l’Arte da Amare” tel. 3498336356.

Domenica 23 dicembre, “Concerto Natalizio” con il Coro Pueri Cantores diretto dal maestro Roberto Fioretto nella chiesa di San Lorenzo alle 16. Ingresso libero. A cura del Coro Pueri Cantores. Info: venetopuericantores@gmail.com,www.venetopuericantores.it.

Sport

Venerdì 21 dicembre, “Corri Babbo Natale Corri”, corsa a passo libero lungo le vie del Centro storico, tutti vestiti da Babbo Natale! Partenza da piazza Matteotti alle 10 e arrivo alle 11.30. A cura Vicenza Press e Villaggi SOS. Info: Comune di Vicenza – Ufficio Sport tel. 0444 222148/2152.

Domenica 23 dicembre “Campioni in tour”, Torneo di calcio Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici al Palazzetto dello Sport di via Goldoni dalle 10 alle 19 A cura Campionitour. Info: tel. 3512416592 – campionitour@libero.it.

Domenica 23 dicembre “Champion’s League Pulcini”, torneo di Calcio Giovanile Indoor al Palazzetto dello Sport, in via Goldoni dalle 9 alle 14. A cura di ASD Sport Quotidiano.

Info: Sport Vicentino tel. 0444 525393, www.sportvicentino.it.