VICENZA – MOVIDA VIETATA, SI BEVE SOLO NEI LOCALI

Vietato consumare alcolici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ad esclusione dei locali e dei plateatici autorizzati. E’ questa la risposta che il Comune di Vicenza, in accordo con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e in sintonia con le associazioni di categoria dei pubblici esercizi, dà ai pericolosi episodi di assembramento registrati nelle scorse serate davanti ad alcuni locali cittadini. Servizio di Luca Faietti.