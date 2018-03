VICENZA – Mondovisioni, il documentario sulla lotta per i diritti Lgbt

Oggi alle 20.30 al cinema Primavera, in via Ozanam 11, è in programma il quarto dei sette appuntamenti in calendario per la seconda edizione di Mondovisioni, la rassegna dei migliori documentari ideata da Internazionale e portata a Vicenza dal videomaker vicentino Luca Rigon, in collaborazione con Unicomondo, CineAgenzia e Cinema Primavera. “Entre os homens de bem” narra la vicenda di Jean Wyllys, instancabile portavoce della causa Lgbt e corpo estraneo in un Congresso brasiliano di tendenze sempre più conservatrici. Il film è un’introduzione all’attuale politica brasiliana, sempre più influenzata dai movimenti evangelici che ostacolano il percorso di riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt. La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sarà introdotta da Marta Vincenzi, vicepresidente DelosVicenza (Diritti eguaglianza libertà di orientamento sessuale). Ingresso 5 euro. Mondovisioni ha ricevuto il patrocinio del Comune di Vicenza, la collaborazione dell’assessorato alla crescita, il finanziamento della Regione Veneto tramite il bando Veneto Equo e la sponsorizzazione di Girolibero+Zeppelin.