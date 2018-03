VICENZA – MondoMotoriShow, grande successo di pubblico

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Nel giorno in cui la Ferrari è tornata sul podio del primo gran premio della stagione di F1 a Melbourne, la febbre dei motori ha esaltato anche i padiglioni della Fiera di Vicenza dove si è conclusa ieri con grande successo di pubblico la 10^ edizione di MONDOMOTORI SHOW, il salone dei motori e della bici organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) registrando un +40% rispetto all’ultima edizione. Tra sabato e domenica sono stati moltissimi gli appassionati, i curiosi e gli amanti dei motori e delle bici che hanno affollato i 5 padiglioni della Fiera di Vicenza per assistere agli show, osservare da vicino le anteprime dei grandi marchi, ammirare auto, moto e bike che le concessionarie ufficiali hanno presentato a Vicenza in questa due giorni dedicata al mondo dei motori e delle bici. Ma è soprattutto il mondo delle auto elettriche ad avere attirato la curiosità e l’interesse dei tanti visitatori.

Nella Hall 7, dedicata al settore automobilistico, i rivenditori autorizzati hanno esposto i marchi più importanti dell’automobilismo mondiale, dalle berline di lusso alle utilitarie per muoversi in città. Con un occhio di riguardo ai consumi e al rispetto dell’ambiente. Ha avuto infatti grande successo ELECTRIC SPACE, uno spazio di 300 mq a cura di Infomotori.com nel quale è stato possibile trovare tutte le auto elettriche oggi commercializzate in Italia.

Affollatissimo anche il mondo delle due ruote, presente nella Hall 1. Dalle resistenti e veloci enduro-cross, alle moto custom personalizzate in base a gusti e necessità, fino alle café-racer ed ai modelli da turismo, con l’arrivo della primavera i motociclisti sono pronti a tornare sulle strade e quale occasione migliore per ammirare le ultime novità e prepararsi alle prime uscite? Non a caso sono stati presi d’assalto anche gli stand delle aziende leader specializzate in abbigliamento e accessori, che presentano molte novità a prezzi promozionali.

La Hall 2 ha ospitato il MONDO BICI, dove i visitatori hanno potuto trovare tutti i nuovi modelli del settore, con un occhio di riguardo alle nuovissime biciclette elettriche con motori, batterie e caratteristiche sempre più all’avanguardia, esposte dalle aziende top della categoria come la vicentina Askoll. In esposizione anche diversi modelli della categoria “corsa” quali mountain bike, down hill e city bike.

La Hall 4, completamente dedicata al mondo del racing, dei ricambi e degli accessori, ha ospitato i prototipi, auto ufficiali da rally, gli impianti audio, le Show car, gli accessori e ricambi per tutte le categorie.

All’interno del padiglione era presente anche lo stand dell’ACI Vicenza, animato dal presidente Luigi Battistolli. Molti i campioni dell’automobilismo e del motociclismo che nei due giorni della manifestazione si sono dati appuntamento nello stand dell’Automobile club per chiacchierare con i fan, scattare qualche selfie, ma soprattutto sensibilizzare il grande pubblico sui temi della sicurezza e delle buone pratiche di guida.

Molti i visitatori che si sono soffermati poi nella Hall 6, dedicato all’usato di qualità, dove si trovava una vasta gamma di vetture d’occasione ed offerte “promo fiera”.

E infine l’emozione dei live show con il rombo dei motori e le abilità dei piloti che nel drift live show hanno entusiasmato grandi e piccini nell’area esterna appositamente adibita della Hall 6 o all’esterno della Hall 4 dove si sono esibiti invece i campioni delfreestyle motocross.