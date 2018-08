VICENZA – Minorenne ruba per fare un regalo alla zia

Così si è giustificato un ragazzo di 17 anni pizzicato ieri all’Interspar del Mercato Nuovo di Vicenza. Il giovane era entrato nel negozio poco dopo le 18 ma era stato notato da una guardia giurata aggirarsi in maniera sospetta tra gli scaffali. Aveva dapprima prelevato dei cosmetici da donna, togliendoli dalla confezione e nascondendoseli nelle parti intime. successivamente era andato nella zona bibite ed allo stesso modo aveva occultato una bevanda. Arrivato alla cassa, accortosi di essere stato visto, è uscito dal supermercato imboccando l’ingresso clienti al contrario. E’ stato fermato e sul posto è arrivato lo zio, affidatario poiché i genitori sono momentaneamente nel Regno Unito per lavoro.

Il 17enne aveva rubato merce per un totale di 13 euro. Ha riferito di aver prelevato i cosmetici per fare un regalo alla zia, in segno di ringraziamento per l’ospitalità.