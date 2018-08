VICENZA – Militare americano si tuffa da Ponte degli Angeli

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Un tuffo in notturna “proibito” la notte scorsa ha mobilitato Vigili del Fuoco e Suem presso Ponte degli Angeli. Un militare americano infatti, forse per il caldo o forse per aver bevuto troppo, ha deciso di lanciarsi nel Bacchiglione. Vista la poca acqua presente nel letto del fiume, il militare si è ferito: le lesioni riportate sono state comunque lievi.