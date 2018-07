VICENZA – Mercato ortofrutticolo, Giovine: “Situazione gravissima, interverremo subito”

Silvio Giovine, neo assessore alle Attività Produttive, martedì ha effettuato un sopralluogo al Mercato ortofrutticolo. Da tempo, infatti, residenti e operatori del Mercato denunciavano il degrado sempre maggiore del luogo, cantiere a cielo aperto da mesi, ed è per questo che Giovine ha voluto occuparsene subito. Ecco le sue parole, dopo la visita: “Dal sopralluogo al mercato ortofrutticolo è emersa una situazione incredibile. Gli operatori del settore, persone che si alzano all’alba ogni giorno facendosi un mazzo così, meritano rispetto! Quel rispetto che certamente non ha avuto nei loro confronti l’amministrazione precedente che ha permesso che si arrivasse ad una situazione talmente grave, con un cantiere che avrebbe dovuto concludersi a maggio ancora in alto mare e i bagni completamente inagibili. Guardare indietro comunque non ha senso! Faremo una verifica immediata sull’appalto e assieme al collega dei lavori pubblici Cicero interverremo subito per mettere a norma i bagni”.