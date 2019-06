VICENZA – Mercato di Campagna Amica sotto il segno della lavanda

Il mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza si tinge di viola con la lavanda

(comunicato stampa)

Sabato 29 giugno protagonista la lavanda, domenica 30 giugno le bruschette a km zero

Pianta tipica della macchia mediterranea, la lavanda è nota fin dai tempi antichi sia per la bellezza dei suoi fiori, che da giugno a settembre inondano i campi di lunghe spighe fiorite in sfumature viola-blu, saturando l’aria col loro profumo intenso, sia per le sue virtù curative, racchiuse nelle infiorescenze ricche di tannini, flavonoidi, acido ursolico e sostanze amare, oltre a un olio essenziale dalle molteplici proprietà. Stiamo parlando della lavanda, che salirà sul trono del mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons 4, il prossimo sabato 29 giugno 2019, grazie ad un evento ad hoc proposto dall’azienda agrituristica Le Poscole, che con l’inebriante fiore realizza varie preparazioni utili non solo per profumare ambienti e biancheria. I visitatori del mercato, a partire dalle ore 11, potranno scoprire le proprietà di questo fiore ed imparare ad impiegarlo al meglio.

Già nell’antichità, infatti, greci e romani usavano i fiori della lavanda per l’igiene quotidiana, versandoli nell’acqua dei bagni termali, ma anche per ricavarne infusi curativi ed oli balsamici, per trarne beneficio per la salute e la bellezza di pelle e capelli. E proprio da queste qualità la pianta deriva il suo nome botanico (Lavandula officinalis). Non a caso fino alla metà del secolo scorso i sacchettini di fiori secchi di lavanda erano usati abitualmente sia per profumare la biancheria che per tenere lontane le tarme e gli acari.

“Il mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza è un punto di riferimento per i cittadini consumatori – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Cesare Magalini – dove non soltanto sono disponibili i produttori che promuovono il meglio delle eccellenze del territorio, anche indicando come utilizzare i diversi alimenti in cucina, ma si può approfittare di veri e propri momenti di informazione e formazione. La rivoluzione culturale di cui Coldiretti è interprete, infatti, crediamo sia fondamentale per accrescere nei cittadini una sensibilità ed attenzione sempre maggiori, così da stimolare il consumo di prodotti del territorio e di stagione”.

Domenica 30 giugno, invece, al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, alle ore 11, verranno proposte delle curiose idee salva cena. Con queste giornate di caldo, infatti, è difficile trovare la voglia di mettersi ai fornelli. È possibile, però, preparare dei piatti sfiziosi utilizzando ciò che si ha in casa, così da portare in tavola colore e gusto strizzando l’occhio alla linea. L’azienda Marco Dalla Pozza, proprio con questo spirito, presenterà delle idee divertenti e di facile realizzazione per creare delle sfiziose bruschette a km zero rigorosamente realizzate con alimenti di stagione.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 100000000169.