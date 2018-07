VICENZA – Megarissa in viale Crispi

Notizia in aggiornamento

Stamane all’alba viale Crispi, strada attigua al parco cittadino delle Fornaci, è stata teatro di una rissa che ha coinvolto almeno 30 persone. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri. Una volta che i militari sono arrivati in zona le persone coinvolte nello scontro si erano già dileguate. Non è escluso che si tratti di uno scontro fra gli stranieri che frequentano il vicino parco Fornaci. Da quando si sono intensificati i controlli in Campo Marzo, infatti, molti spacciatori si sono spostati nella zona Ovest della città (parco Fornaci e parco Adenauer)