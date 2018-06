VICENZA – Maxitamponamento a Ponte Alto, feriti e traffico in tilt

Tamponamento con 4 automobili coinvolte alle ore 13 circa a Ponte Alto a Vicenza, davanti al McDonald’s, in Direzione Verona: registrati alcuni feriti lievi. Al momento dello scontro era in corso un violento acquazzone. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti e per regolare il traffico, rallentato in direzione Verona su tutto via S. Lazzaro.