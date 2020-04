VICENZA – Maquillage esterno per la Bertoliana e lavori a Palazzo Costantini

Da lunedì 4 maggio riprenderanno i lavori di consolidamento dei tre portali di ingresso di Palazzo San Giacomo e di sistemazione dei portoni lignei.

“La ripresa del consolidamento dei portali di Palazzo San Giacomo è solo il primo degli interventi che si ricomincia a fare sugli edifici che ospitano la Bertoliana – ha spiegato il presidente della Biblioteca Bertoliana Chiara Visentin –. Prossimamente altri interventi su Palazzo Costantini e Palazzo San Giacomo indicheranno a tutti come la città abbia cura dei propri luoghi collettivi, con le molte difficoltà delle circostanze straordinarie nelle quali ci troviamo”.

“È importante la ripresa dei lavori in tutti gli ambiti dell’amministrazione, compresi quelli di consolidamento e miglioramento estetico della fascia del piano terra di San Giacomo – ha spiegato l’assessore con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron –. Con questi interventi diamo una risposta importante agli utenti che frequentano la Biblioteca Bertoliana Un ringraziamento va al coordinamento che è stato fatto con la presidente della Biblioteca e l’ufficio tecnico del Comune. Si tratta di piccoli interventi che, però, danno risposte concrete alle necessità e alle richieste dei cittadini”.

Palazzo San Giacomo

Nello specifico, per quanto riguarda i tre portali, saranno eseguiti il restauro della parte lapidea e la sistemazione dei portoni in legno.

Gli interventi hanno preso il via a gennaio 2020, in concomitanza con i lavori di riqualificazione dei bagni di Palazzo San Giacomo, oggi conclusi, e si sono concentrati sulla messa in sicurezza dell’ingresso principale alla Biblioteca, ripristinando le cornici lapidee instabili e consentendo così di rimuovere i puntelli che erano rimasti a conclusione dei lavori di installazione dei tiranti metallici.

L’intervento era stato, quindi, sospeso, dal momento che le temperature della stagione invernale non consentivano l’esecuzione a regola d’arte di quanto previsto, ovvero il restauro conservativo delle superfici relativamente agli elementi lapidei, lignei, in ferro ed alle strutture murarie adiacenti.

I lavori – affidati alla ditta Gatto prof. Giuseppe S.a.s. di Quinto di Treviso .- avranno una durata prevista di circa 90 giorni.

La spesa è pari a 21.952,44 euro, Iva inclusa,

Palazzo Costantini

Per quanto riguarda Palazzo Costantini, è in fase di avvio la gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento dei bagni del palazzo, in contra’ Riale 13, al primo piano, dal momento che è stata completata la progettazione esecutiva.

Si procederà alla manutenzione straordinaria degli attuali servizi igienici per gli utenti, all’inserimento di un nuovo locale bagno, adiacente al reparto “giovani lettori”, dedicato ai soli bambini.

Inoltre, sulla terrazza accessibile dalla sala per ragazzi, verrà rifatta la pavimentazione e adeguata ai requisiti minimi di sicurezza la balaustra lapidea.

Si tratta di opere di rimozione, demolizione, fornitura e posa di pavimenti, rivestimenti in piastrelle, nuove porte e finestre, sanitari, scaldabagno elettrico e accessori.

Inoltre, si procederà alla realizzazione di nuovo impianto elettrico e della nuova distribuzione interna ai bagni di alimentazione acqua fredda e calda, oltre che alla realizzazione di controsoffitto e controparete, tinteggiature, parapetto metallico e pavimentazione per esterno.

I lavori ammontano complessivamente a 28.596,13 euro.

Tutti gli interventi sono stati autorizzati dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio.