VICENZA – Manomette braccialetto elettronico ai domiciliari: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato Fabio Amato, 38enne, residente a Vicenza, già agli arresti domiciliari per l’incidente stradale mortale del 26 giugno scorso, in città, nel quale morì il ciclista 73enne Umberto Bortolan. L’arrestato, nelle scorse settimane, ha più volte manomesso il braccialetto elettronico per eludere i controlli. Le violazioni, segnalate ovviamente all’autorità giudiziaria, hanno quindi portato al suo arresto.