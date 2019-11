VICENZA – Maltempo: predisposte misure in caso di peggioramento

Il sindaco Francesco Rucco, insieme al vicesindaco Matteo Tosetto e all’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi presenti al Coc stanno valutando l’evolversi della situazione in attesa dell’emissione del prossimo bollettino meteo. Nelle prossime ore Viacqua posizionerà l’attrezzatura per installare le idrovore, nel caso in cui fosse necessario, in largo Goethe, in zona Stadio e in via Leoni. Inoltre, verrà messo a disposizione un auto-espurgo in zona stadio.In alcuni punti verranno posizionate le transenne utili per delimitare la chiusura delle strade, nelle zone più sensibili, nel caso si verificassero allagamenti.

Si invita chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi al servizio “Sms di allarme”. Per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. In caso di emergenza gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull’evoluzione della situazione

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it e sul sito Bacchiglione.it www.bacchiglione.it e sui profili Facebook https://www.facebook.com/cittadivicenza, Twitter @CittadiVicenza e Instagram @ComunediVicenza