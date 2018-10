MALTEMPO – Vicenza, le raccomandazioni del Prefetto

Il Prefetto di Vicenza in un comunicato ha ribadito a Sindaci e forze dell’ordine dislocate in tutta la Provincia, nonché ai responsabili dei Consorzi Alta Pianura Veneta, Rivera Berica, Adige-Guà, Medio Astico-Bacchiglione, Brenta ed Adige-Euganeo le basilari misure e raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza in caso di pericolo alluvione. Dopo la prima nota del 30 agosto scorso, le stesse sono state ribadite l’11 ottobre e, in ultima istanza, giovedì scorso. Il Prefetto sottolinea nel documento l’importanza delle “attività di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico, che si possono operare con adeguati interventi di manutenzione e pulizia degli alvei dei fiumi, torrenti e altri corsi d’acqua, nonchè per mezzo di una costante opera di monitoraggio e messa in sicurezza delle zone soggette a pericolo di frane e caduta massi”. Il Prefetto, alla fine, auspica una “continua e proficua collaborazione inter-istituzionale e un’azione sinergica e coordinata tra tutte le componenti del Sistema di protezione Civile”.