VICENZA – Maltempo, divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei veicoli in alcune vie della città

Considerate le condizioni di criticità idrogeologica e idraulica, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale ha disposto il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei veicoli in contra’ delle Chioare, viale Rumor, contra’ San Pietro, contra’ Sant’Andrea, Corte dei Molini, via Nazario Sauro fino al ristabilirsi delle condizioni di normalità e percorribilità della rete viaria.

Le auto, anche se legittimamente in sosta, saranno temporaneamente rimosse e portate nei depositi convenzionati di Vicenza “Soccorso stradale Giovanni Sambo”, in viale della Tecnica 16, o “Coras fratelli Serman snc”, strada Marosticana 194, senza oneri per il proprietario purché in sosta non vietata.