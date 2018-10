VICENZA – MA TU LO SAI CHI È LUIS SAL?

Ha scritto il libro secondo in classifica su Amazon (dietro a quello di Totti), su Instagram lo segue quasi un milione di persone. Luis Sal è uno youtuber – ma non solo – seguito su YouTube da più di 800mila persone, e su Instagram da quasi un milione di persone. Non è detto che lo conosciate perché, come ha spiegato lui stesso in una recente intervista, “se sei over 30 è difficile che mi conosci; oppure hai un gran gusto”. Potrebbe però capitarvi di imbattervi in lui, perché è l’idolo di migliaia di ragazzine, con la sua comicità nonsense e multilivello, a volte demenziale ma a volte con un sottotesto più serio, e una notevole competenza nel montaggio video. I teenager vicentini lo conoscono? Servizio di Ottavia Castegnaro.