VICENZA – L’Università al centro del gruppo ricerca sui Materiale Compositi

Si terrà a Vicenza da mercoledì 4 a venerdì 6 luglio presso la sede universitaria di Viale Margherita 87, la settima edizione della Conferenza Internazionale sulla Fatica dei Materiali Compositi (ICFC7).

La conferenza è organizzata dal Gruppo di ricerca sui Materiali Compositi del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali dell’Università di Padova, coordinato dal prof. Marino Quaresimin in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza e ha ricevuto il patrocinio della Società Europea per i Materiali Compositi (ESCM), della Società Giapponese per i Materiali Compositi (JSCM), di Assocompositi, della Società Scientifica Italiana di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine (AIAS) e del Gruppo Italiano per la Frattura (IGF).

L’evento ha una consolidata tradizione internazionale e continua la prestigiosa serie di conferenze precedenti tenutesi a Parigi (1997), Williamsburg (2000), Kyoto (2004), Kaiserslautern (2017), Nanjing (2010) e di nuovo a Parigi (2014).

Durante la conferenza verranno presentati e discussi dai principali esperti mondiali del settore i più recenti sviluppi e gli attuali trend della ricerca sul tema della fatica nei materiali compositi e sulle implicazioni e applicazioni ai prodotti industriali.

Sono pervenuti al momento oltre 80 contributi, estremamente qualificati, di carattere metodologico e applicativo da parte di centri di ricerca, accademica e industriale, e primarie aziende del settore automotive, aeronautico ed eolico.

Nell’ambito dell’evento, sono inoltre previsti i seguenti tre contributi ad invito, relativi alle problematiche di progettazione a fatica per pale eoliche di grandi dimensioni, alla progettazione avanzata di strutture aeronautiche nel settore elicotteristico e all’analisi della meccanica del danneggiamento mediante tomografia computerizzata:

– Fatigue Analysis and Design of Large Composite Blades for Wind Turbines (Yongxin Huang Wind R&D Center, Siemens Gamesa Renewable Energy)

– Fatigue and Damage Tolerance Design and Substantiation of Composite Helicopter Rotor Components (Max Wedekind, ETMG Dynamic System Germany, AIRBUS Helicopters)

– The micromechanisms of fatigue in composites: insights from high resolution computed tomography (Mark Spearing, University of Southampton)

Alla luce della significativa presenza di rappresentanti del settore, è prevista una tavola rotonda dedicata alla progettazione avanzata di strutture in composito per il settore automotive con la presenza, come ospite d’onore, dell’Ing. Giampalo Dallara.

Particolare attenzione sarà inoltre data alla presenza di momenti di discussione per facilitare l’interazione tra i partecipanti e potenziare lo sviluppo di future collaborazioni.