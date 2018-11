Vicenza- Lunardi, rumors inventati: “Pieno impegno pro Rucco”

Fuffa. Così si può sintetizzare la voce rispetto a fantasiose ipotesi fatte battere oggi nel cuore gossipparo della politica vicentina e che riguardano il consigliere comunale Lunardi. Da parte del politico della civica che ha appoggiato il neo sindaco dunque nessuna volontà di aderire ad altri partiti. Tutt’altro. “ Scrivendo della adesione del consigliere Berengo al partito di Fratelli d’Italia -e quindi al Gruppo misto consiliare-, qualcuno in modo improprio ha ipotizzato che il sottoscritto sarebbe in procinto di lasciare il gruppo consigliare RuccoSindaco perchè deluso.

Ancora una volta non posso che smentire tale ricostruzione giornalistica che non trova fondamento”. Lunardi va anche oltre e precisa: “Rinnovo, se necessario, nuovamente il mio più totale impegno in favore dell’Amministrazione comunale capitanata dal nostro Sindaco Rucco per portare a termine i tanti progetti ancora da realizzare.

Tale mio impegno verrà condotta tra le file del Gruppo RuccoSindaco, senza se e senza ma, con i colleghi che stimo ed apprezzo”.

Infine però anche un cenno al transfuga eletto solo pochi mesi fa nella lista Ruccosindaco ed oggi approdato alla corte di Berlato:

“All’amico Berengo non posso che augurare un proficuo lavoro per la sua nuova esperienza che ha intrapreso”.