VICENZA – “Luceverde Vicenza”: online cantieri e incidenti stradali

È attivo Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso in collaborazione tra Automobile Club d’Italia (ACI) e l’assessorato alla progettazione e sostenibilità urbana del Comune di Vicenza con l’obiettivo di fornire informazioni sulla mobilità in città. “Ringrazio l’Automobile Club d’Italia per aver coinvolto la nostra amministrazione in questo importante progetto già attivo a Roma e Milano, che darà agli utenti della strada di Vicenza tutte le informazioni necessarie per programmare i propri spostamenti, evitando incolonnamenti o “sorprese” dell’ultimo minuto per la presenza di cantieri e manifestazioni – ha spiegato l’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Marco Dalla Pozza –. Il servizio parte in via sperimentale e sarà perfezionato settimana dopo settimana con l’inserimento di nuovi dati e cercando di mantenere la massima tempestività ed il più ampio aggiornamento delle informazioni utili agli automobilisti”. Attraverso una grafica semplice, una simbologia conosciuta e informazioni essenziali, i cittadini e, più in generale, gli automobilisti potranno avere sotto controllo la situazione della rete viaria in città. Su una base cartografica sono riportate, infatti, tutte le indicazioni sui cantieri stradali, sulle manifestazioni e su tutti gli altri eventi che possono provocare disagi alla circolazione. Vengono segnalati, inoltre, gli incidenti che dovessero creare prolungate interferenze alla viabilità. A partire da questa settimana sono diffusi, inoltre, a cura di ACI, anche i notiziari radio con le notizie di infomobilità della città di Vicenza, mentre a breve sarà disponibile anche l’applicazione “Luceverde Vicenza”, scaricabile gratuitamente dall’App store o Google play.