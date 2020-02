VICENZA – L’ospedale si attrezza: raffica di chiamate anche ai carabinieri e pazienti sospetti da tamponare

Mentre a Vo’ Euganeo si continua a cercare il ‘caso zero’, il punto di partenza del contagio, l’ospedale di Vicenza è tempestato di chiamate di persone con sintomi influenzali. Non solo, Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, nella giornata di ieri almeno 15 pazienti provenienti dal Basso Vicentino, con sintomi influenzali compatibili, si sono portati al pronto soccorso per farsi sottoporre a tampone. 300 telefonate sarebbero arrivate al Pronto Soccorso e 200 alla Guardia Medica di via Fincato. Anche i Carabinieri ricevono costantemente telefonate. Molta gente chiama convinta che il 112 sia il numero per le emergenze sanitarie, come in Lombardia. In Veneto il 112, lo ricordiamo, è il numero dell’Arma.

Tre pazienti sarebbero stati ricoverati nei giorni scorsi e fortunatamente il tampone avrebbe dato esito negativo. Una tenda attrezzata è stata montata vicino all’accesso al pronto soccorso, che servirà per accogliere i pazienti sospetti in modo sicuro, affinché non vengano in contatto con gli altri accessi all’ospedale, mentre il reparto malattie infettive e il laboratorio di microbiologia sono pienamente operativi.

Una seconda tenda verrà piantata fuori dal reparto malattie infettive e in questo caso verrà utilizzata per i pazienti contagiati.