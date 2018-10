VICENZA – Lo Sportello Sostenibilità a palazzo Uffici di piazza Biade

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Dopo una breve sperimentazione allo Sportello unico per il cittadino di viale Torino 19, lo Sportello Sostenibilità del Comune di Vicenza torna a ricevere il pubblico in piazza Biade 26 anche nel giorno di apertura al pubblico del mercoledì.

Su appuntamento, pertanto, lo sportello riceve solo a palazzo degli Uffici (settore Ambiente, energia e tutela del territorio – 2° piano) il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18. Con accesso libero riceve inoltre anche alla Cooperativa Sociale Insieme di via Basilio Dalla Scola 25, il venerdì dalle 16 alle 18.

Per fissare gli appuntamenti telefonare allo 0444 221522.

Lo sportello, a titolo gratuito, fornisce informazioni su incentivi economici, detrazioni fiscali, energia da fonti rinnovabili, riqualificazione edilizia, bonus per acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza e stili di vita consapevoli. Ma offre anche consigli su vantaggi e agevolazioni previste per la riduzione, il riuso e il corretto riciclaggio dei rifiuti; nonché su vantaggi, agevolazioni e incentivi economici previsti per chi sceglie forme di mobilità sostenibile.