VICENZA – Lo chef Cogo diventa Ambassador della Biblioteca La Vigna

E’ stata presentata ieri, giovedì 5 luglio, presso il bistrò Garibaldi in Piazza dei Signori, la partnership tra il giovane Chef Stellato Michelin di Vicenza, Lorenzo Cogo del ristorante El Coq, e il Centro di Cultura e Civiltà Contadina della Biblioteca Internazionale “La Vigna”. Presente alla conferenza anche il vicesindaco del Comune di Vicenza Matteo Tosetto. La Biblioteca Internazionale “La Vigna”, istituto di documentazione specializzato nel settore di studi sull’agricoltura e sulla cultura e civiltà del mondo contadino, ha scelto come “Chef Ambassador” il giovane Chef Stellato vicentino. Lorenzo Cogo, insieme al suo team, metterà a disposizione della Biblioteca Internazionale la sua creatività, dando vita ad una serie di piatti ispirati alle ricette dei libri della Biblioteca e progetterà e organizzerà eventi gastronomici traendo ispirazione dalla straordinaria “enciclopedia della cucina” de “La Vigna”. In particolare, lo Chef Cogo ha presentato l’evento “Infusion”, una cena a 4 mani con Chef internazionali, che si svolgerà una volta al mese a partire da ottobre presso il ristorante El Coq. “Infusion” farà conoscere “La Vigna” agli Chef ospiti e darà la possibilità di studiare e approfondire i testi presenti per la creazione di piatti che verranno poi presentati durante la cena.