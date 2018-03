VICENZA – Litigio per un giaciglio, ferito un senzatetto: si cerca un tunisino

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Dramma della povertà. La ricerca di un posto riparato dove dormire può tramutarsi in un furioso litigio, come accaduto ieri sera alle 21 davanti alla chiesa di Araceli.

Un italiano di 49 anni, senzatetto, da pochi minuti arrivato dalla sede cittadina della Caritas dove si era procurato delle coperte, si era posizionato davanti alla chiesa. Poco dopo sul posto è arrivato un tunisino di 28 anni, anch’egli proveniente dalla caritas. Quest’ultimo ha rivendicato il ‘possesso’ dell’angolo che il 49enne si era ricavato. Ne è nato un litigio ed il tunisino ha colpito violentemente alla testa, con un manico di scopa, l’italiano, ferendolo ad un orecchio.

Una residente ha avvertito la polizia che si è portata sul posto con una pattuglia delle volanti e, di lì a poco, sono arrivati anche gli operatori della Caritas, che hanno dato elementi alla polizia per identificare l’aggressore che nel frattempo si era dileguato.

Il 49enne è stato portato al Pronto Soccorso del San Bortolo e dovrà decidere se sporgere denuncia.