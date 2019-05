VICENZA – Lite sui soldi fra nomade ubriaca e fiorista

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento delle Volanti della Polizia di Stato di Vicenza nel tardo pomeriggio di ieri in una fioreria di via Astichello. A chiamare gli agenti i due gestori 60enni dell’esercizio commerciale in seguito ad un diverbio nato con una cliente 42enne residente nel campo nomadi di viale Diaz a Vicenza.

L’ipotesi era di presunto furto. I gestori riferivano che alcune banconote lasciate sul bancone erano il resto di un pagamento avvenuto poco prima, mentre la 42enne in visibile stato di alterazione alcolica, affermava che quei soldi erano i suoi.

La donna, all’arrivo degli agenti manifestava il suo stato di ebbrezza alcolica, pronunciando frasi sconnesse in maniera tenace.

Priva di documenti ha dovuto aspettare l’arrivo di un amico che ha portato la sua carta d’identità. La 42enne è nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati predatori. E’ stata sanzionata per ubriachezza molesta con una multa di 102 euro.